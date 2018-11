Rooselaer zowel vermeld in Bib Gourmand als Gault&Millau Didier Verbaere

Restaurant Rooselaer, aan de Berenbosdreef, heeft na een puike score van 13 op 20 in Gault&Millau opnieuw een vermelding gekregen in de Bib Gourmand van de Michelingids. Michelin-inspecteurs selecteerden 157 restaurants in België die een volledig menu aanbieden met voor-, hoofd- en nagerecht voor maximaal 37 euro en zich daarnaast onderscheiden door een geweldige verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.

“De familie Ringoir-Leus heeft hun stijlvolle landhuis met mooie serre en tuinterras sinds 1977 uitgebouwd tot een vaste waarde. Vader en zoon verwennen u met eigentijdse gerechten waarin krachtige klassieke smaken met zorg worden verwerkt”, schrijven de Michelin-inspecteurs.

“Een hele eer om in beide gidsen een plaats te krijgen, want het zijn toch nog altijd de belangrijkste leidraden voor de culinaire wereld. Ik denk dat we in de Bib Gourmand al meer dan 20 jaar een plaatsje veroverd hebben”, klinkt het fier bij zaakvoerder en chef-kok Roni Ringoir. Hij wordt ondertussen bijgestaan door zonen Henrick, Corneel en Coen. Ook gastvrouw Jeanot zorgt er ondertussen al meer dan 40 jaar voor de vlotte service. “De laatste jaren is de concurrentie in het Gentse enorm toegenomen, we zijn dan ook fier dat we nog steeds onze plaats veroveren in de regio. Concurrentie? Dat houdt ons scherp”, besluit Roni. Info op www.rooselaer.be.