Reünie 65-jarigen van de Gemeenteschool in Heusden

27 maart 2019

In Heusden verzamelden 14 klasgenoten van de jongensschool, de huidige sportbasisschool, bij elkaar. Alle mannen werden in 1953 geboren en liepen er samen school. Ook op hun 50ste en 60ste verjaardag in 2003 en 2014 hielden ze reeds een reünie. Het was Marc Versypt die het initiatief nam om zijn toenmalige klasgenoten samen te brengen met hun partners in Hof ten Bosse. “Er werd genoten van een heerlijke lunch én van het aangename gezelschap. Er werd gedanst en gezongen en er werden vooral veel mooie herinneringen opgehaald aan lang vervlogen tijden”, klinkt het. Voortaan komen de 65 jarigen jaarlijks samen voor een feestje.