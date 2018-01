Reddingsactie paarden bijna fataal TWEE VROUWEN NET NIET AANGEREDEN DOOR AANSTORMENDE TREIN JURGEN EECKHOUT

02u51 0 JEW Daisy (l.) en Maya (r.) op de plaats waar ze maar net aan de dood ontsnapten. Destelbergen Twee vrouwen uit Destelbergen zijn dinsdagavond aan de dood ontsnapt tijdens een spectaculaire reddingsactie. Daisy Van Waeyenberghe (32) en Maya De Vliegher (26) probeerden twee paarden van een spoorwegovergang te krijgen en konden nog maar net op tijd wegspringen voor een aanstormende trein. Eén dier raakte zwaargewond, het andere overleefde de aanrijding niet.

Toen Elien Stevens rond 21 uur thuiskwam van haar werk, stonden plots twee paarden op haar oprit in de Burgstraat. Ze probeerde de dieren daar te houden en verwittigde de eigenares, maar de paarden gingen verder op wandel richting de spoorwegovergang. De commotie trok de aandacht van Daisy, zelf grootgebracht tussen de paarden. "Ik zag die dieren op de overweg staan, trok meteen mijn laarzen aan en liep naar buiten. Samen met Maya probeerden we die paarden te pakken. Dat ging eigenlijk vlot, ze waren zeer tam en rustig. Jammer genoeg bleef één paard gewoon stilstaan."





En dan gingen plots de slagbomen naar beneden, ging het alarm af en naderde een trein met erg hoge snelheid. "We zagen zijn lichten op ons afkomen en de machinist toeterde erop los. Ik sloeg helemaal in paniek", zegt Daisy, die toen met Maya langs het spoor stond. "We probeerden eerst de dieren in beweging te krijgen door hard op hun poep te slaan, maar we kregen er geen beweging in. Ik dacht er dan aan om de paarden dicht tegen ons aan te trekken en langs de kant te blijven staan, maar Daisy trok me mee richting de slagbomen. Nog geen seconde later passeerde de trein. We hebben echt heel veel geluk gehad."





JEW De twee paarden (hier voor het ongeval) waren uit hun weide gelopen.

Tegen trein gezogen

Een fractie later liepen de twee paarden Daisy en Maya straal voorbij, parallel met de trein. "Ze werden als het ware tegen de trein aangezogen en botsten zo verschillende keren ertegen. De machinist kon de trein een kilometer verder tot stilstand brengen. We vreesden al dat we de paarden helemaal uit elkaar gereten zouden aantreffen, maar van hen ontbrak elk spoor." Samen met de politie en de eigenares zocht Maya verder. Enkele kilometers verderop stonden ze stil op een weide.





"Die beestjes zagen er verschrikkelijk uit. Heel hun rechterbil was opengereten, tot wel een halve meter lang", zegt Maya, die net als Daisy geen oog meer heeft dicht gedaan. De dierenarts moest één paard een spuitje geven, want zijn hart zou een operatie niet aangekund hebben. Het andere dier werd gisteren geopereerd in de dierenkliniek. Volgens de laatste berichten zou het beestje erdoor komen.





Geen hulp

"Achteraf gezien was het echt zo stom om te denken dat we de paarden zouden kunnen beschermen door ze tegen ons aan te trekken en te blijven stilstaan", gaat Maya verder.





"We zouden het niet overleefd hebben. Maar die paarden redden was echt wel mogelijk geweest als we hulp gekregen hadden. Verschillende mensen stopten om te kijken wat er aan de hand was, maar deden geen enkele aanstalten om te helpen. Dat snap je toch niet? Je probeert toch altijd mens of dier te redden?" Het treinverkeer lag door de aanrijding geruime tijd stil.