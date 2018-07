Recreatieverbod Damvalleimeer 10 juli 2018

Burgemeester Marc De Pauw van Destelbergen heeft een verbod tot recreatie op en rond het Damvalleimeer bevolen na vaststelling van een rood-bruine drijflaag van cyanobacteriën. Deze bacteriën produceren toxische stoffen (microcystines) met ernstige gezondheidsrisico's bij contact. Volgens onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaat om een zeer zware, potentieel toxische natuurlijke cyanobacteriënbloei. Contact met het water moet daarom uitgesloten worden. Het recreatieverbod wordt opgeheven van zodra de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is en het aantal toxische stoffen tot een aanvaardbaar niveau is teruggekeerd. De gemeente zal het water in het Damvalleimeer ook tweemaal per week controleren op de aanwezigheid van een drijflaag. (DVL)