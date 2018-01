Recreatieverbod Damvalleimeer opgeheven 02u52 0

Het recreatieverbod in en rond het Damvalleimeer is opgeheven. Burgemeester Marc De Pauw (Open Vld) legde op 23 november het verbod op nadat was vastgesteld dat cyanobacteriën op en in het water dreven. Deze bacteriën produceren toxische stoffen. Na onderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid bleek dat de bacteriën verdwenen zijn. (DVL)