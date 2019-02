Recreatieverbod aan Damvalleimeer blijft van kracht Didier Verbaere

27 februari 2019

21u00 0

Het recreatieverbod op en rond het Damvalleimeer in Destelbergen blijft nog minstens tot 6 maart van kracht. Dan neemt de Vlaamse Milieu Maatschappij nieuwe stalen van het water. Vorige week dinsdag werd er een drijflaag van giftige cyanobacteriën op het Damvalleimeer vastgesteld. Dat is uitzonderlijk in deze tijd van het jaar. Normaal is dit een zomers fenomeen op open waters.

De cyanobacteriën produceren toxische stoffen met ernstige gezondheidsrisico’s bij contact. Burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) liet toen onmiddellijk een recreatieverbod op en rond het meer uitgevaardigd. “Wat eigenlijk wil zeggen dat mensen en dieren contact met het water moeten vermijden en dat vissers niet meer kunnen vissen. Want dat is de enige vorm van recreatie die er is toegelaten op het meer. Varen en zwemmen zijn al jaren verboden aangezien het een natuurgebied betreft”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

Het verbod blijft gelden tot de volledige drijflaag is verdwenen en de Vlaamse Milieu Maatschappij groen licht geeft. “De drijflaag situeert zich aan de noordoostelijke kant van het meer en is nog steeds aanwezig. Volgende week dinsdag of woensdag worden nieuwe stalen genomen en geanalyseerd”, besluit Sierens.