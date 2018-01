R4 versperd na ongeval 02u53 0

De R4 was gisteren rond 17.30 uur even versperd ter hoogte van Destelbergen in de richting van Merelbeke na een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en drie auto's. Niemand raakte gewond, maar de drie wagens moesten wel weggetakeld worden. Tijdens de takeling kon de federale wegpolitie de linkerrijstrook openstellen, waardoor het verkeer kon passeren. Rond 18.15 uur was de weg vrij. (WSG/JEW)