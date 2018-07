R4 versperd na ongeval 05 juli 2018

De R4 was gisterennamiddag in Destelbergen in de richting van Gent Zeehaven een tijdlang versperd na een ongeval met een vrachtwagen, bestelwagen en een auto. Gewonden vielen er niet, maar het accident vond plaats op een zeer vervelende plaats: vlak aan de oprit van de E17 richting Antwerpen. De bestelwagen, die zwaar beschadigd op de rechterrijstrook stond, moest uiteindelijk getakeld worden. (JEW)