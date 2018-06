Propere verkiezingen in Destelbergen 28 juni 2018

Het bestuur- en oppositiepartijen in Destelbergen hebben voor de derde verkiezingen op rij besloten dat het 'propere' verkiezingen worden. De partijen hebben de handen bij elkaar gestoken om zich ertoe te verbinden enkel via toegewezen borden campagne te voeren. Geen overvloed aan borden of flyers of affiches. Enkel op de toegewezen plaatsen, 26 in totaal, zullen de campagnes te zien zijn. Het akkoord werd door een vertegenwoordiger van elke partij getekend. Jacques Bouckaert (Open VLD), Astrid Schoeters (Groen), Eddy Van de Walle (SP.A), Koen Van Hende (N-VA) en Benedict Verbrugge (CD&V) zetten hun krabbel eronder. (DJG)