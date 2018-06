Politie vat autokraker 21 juni 2018

02u45 0

De politie heeft dinsdagnacht een autokraker opgepakt in de Zandakkerlaan in Heusden. Rond 4 uur probeerde de man - volgens buurtbewoners een mager persoon van buitenlandse origine - eerder al binnen te geraken in een auto die geparkeerd stond in de Spangerede. Daarna sloeg hij op de vlucht, waarop het buurtinformatienetwerk is gestart. Uiteindelijk kon de politie hem een uur later klemrijden en oppakken. (JEW)