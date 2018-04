Politie geeft tips om oplichters te ontmaskeren 17 april 2018

02u50 0

De politie Rhode & Schelde geeft op haar website de burgers vier praktische tips om oplichters aan de telefoon te ontmaskeren. Die vorm van oplichting is in ons land een plaag. De FOD Economie ontving vorig jaar meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes. Een gouden regel is dat de verkoper zich verplicht kenbaar moet maken. Het aanbod moet ook zo duidelijk mogelijk zijn. De verkoper moet ook op een lijst staan van ondernemingen die bekend zijn bij de FOD Economie. Tot slot moet de verkoper u een schriftelijke bevestiging geven. (JEW)