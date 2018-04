Peukentegelactie 30 april 2018

CD&V Destelbergen start een peukentegelactie in de strijd tegen zwerfvuil. Bij de jongste zwerfvuilactie haalde de afdeling maar liefst vijf volle vuilniszakken op over een lengte van amper twee voetbalvelden. "Om het probleem nog meer onder de aandacht te brengen, lanceert onze CD&V-afdeling een peukentegelactie, specifiek gericht naar clubs met eigen infrastructuur. Daarnaast organiseren we een affichecampagne onder het motto #SamenTegenZwerfvuil. We verloten één peukentegel ter waarde van 150 euro aan een lokale club en nemen ook de installatiekosten voor onze rekening. Zo'n tegel is een duidelijk signaal aan rokers dat peuken niet op de grond gegooid mogen worden, maar thuishoren in de peukentegel", vertelt Carolien Ongena. Kandidaturen welkom via Carolien.ongena@destelbergen.be met vermelding: wij willen een peukentegel! (DVL)