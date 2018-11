Oudervereniging Pius X pompt banden op aan schoolpoort Didier Verbaere

30 november 2018

11u50 2

De oudervereniging van Pius-X pompte vrijdagochtend de banden van de kinderfietsjes bij. In deze donkere dagen loopt een Flits-actie op de school. Tot de krokusvakantie wordt er extra aandacht gegeven aan zichtbaarheid in het verkeer. De oudervereniging zorgde ook voor een fluo-boekentas-hoes. “Als oudervereniging willen we samen met de directie en het lerarenkorps, kinderen en ouders blijvend aansporen om te voet of met de fiets naar school te komen,” aldus Koen Vancayzeele van de werkgroep mobiliteit van de Pius-X ouders. Dat lukt al aardig maar toch komen nog steeds veel te veel ouders met de wagen naar de schoolpoort. “Tussen kwart na acht en half negen komen er evenveel auto’s als fietsers samen aan de schoolpoort en dat zorgt vaak voor gevaarlijke situaties, merkt Celien Vanmoerkerke, een andere Pius-X ouder op. “Met deze bandenblaasactie willen de Pius-X ouders de zachtere mobiliteit blijvend onder de aandacht brengen en sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Hoe meer kinderen met de fiets of te voet komen, hoe gezonder ook de lucht in de schoolomgeving, waar iedereen beter van wordt.”