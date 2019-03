Ook provincie geeft negatief advies over werken Damslootmeer Deputatie moet knoop doorhakken op 12 april Didier Verbaere

13 maart 2019

10u01 0 Destelbergen Ook de Provinciale Omgevingsvergunnings Commissie (POVC) geeft negatief advies in het dossier van het verondiepen van het Damslootmeer in Destelbergen. De firma Aertssen wil een deel van het meer dempen en de oevers verhogen. De bouwaanvraag leidde tot een storm van protest en meer dan duizend bezwaarschriften. Het schepencollege gaf eerder al negatief advies voor de aanvraag.

Momenteel loopt een vergunningsaanvraag van aannemingsbedrijf Aertssens voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer en de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wil in praktijk 750.000 kubieke meter of 1,2 miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dit gedurende 10 tot 15 jaar. Dat betekent een aan en afrijden van 60.000 tientonners door de dorpskern van Heusden.

Burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) en Dirk De Pauw, diensthoofd leefmilieu, trokken naar de POVC om hun bezwaren nogmaals uit de doeken te doen. Die commissie volgt hen nu in de argumenten en zal op haar beurt een negatief advies overmaken aan de deputatie Oost-Vlaanderen. Zij hebben het laatste woord over de aanvraag.

“De firma Aertssen heeft tijdens de commissie een nieuwe administratieve lus willen invoeren. Zij willen het dossier bijsturen op basis van de negatieve adviezen en ook nieuwe voorstellen formuleren die tegemoetkomen aan de negatieve adviezen. Als gemeente hebben we hier onmiddellijk ons veto gesteld”, zegt burgemeester Elsie Sierens. Ook dit administratieve handigheidje werd uiteindelijk door de commissie geweigerd. “Tot dusver gaat het dossier de goede richting uit. We verwachten nu nog de definitieve beslissing van de deputatie tegen uiterlijk 12 april maar hebben vertrouwen dat dit advies zal gevolgd worden”, besluit Sierens.