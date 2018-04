Omvallende kraan doodt landbouwer 04 april 2018

02u58 0

Op een akker aan de Scheldetragel in Heusden is een landbouwer gisteren rond 20 uur om het leven gekomen nadat een hijskraan op hem viel. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.Vermoedelijk zat de landbouwer in de kraan toen ze kantelde en viel hij er uit waardoor de kraan bovenop hem terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. "Toen we aankwamen, was de landbouwer al overleden", zegt woordvoerder van Brandweerzone Centrum Björn Bryon. "We konden enkel nog de kraan opheffen met luchtkussens om het slachtoffer er van onder te halen." Het parket opende een onderzoek. (WSG)