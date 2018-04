Omgeving Zandberg opgeschrikt door tiental inbraken 05 april 2018

De ruime omgeving van de Zandberg in Heusden is recent opgeschrikt door een tiental inbraken. Dat bevestigt de politie. "Het gaat hierbij zowel om inbraakpogingen als effectieve inbraken in woningen", bevestigt politiewoordvoerder Eric Van de Putte. Eergisteren ontdekte een koppel uit de Vossenstraat hoe hun woning helemaal overhoop was gehaald toen ze op uitstap waren naar de kust. De politie is een onderzoek gestart, maar voorlopig zijn er nog geen daders gevat. (JEW)