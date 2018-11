Nieuwe personeelsloge recyclagepark Destelbergen Didier Verbaere

17 november 2018

Intercommunale Ivago trapte de week van de afvalophalers en recyclageparkwachters af met koffie voor de bezoekers in het recyclagepark van Destelbergen. Daar werd ook een nieuwe personeelsloge in gebruik genomen. Die moet de parkwachters van het containerpark aan de Stapsteenweg meer comfort bieden op het werk. De personeelsloge bevat een ruime keuken, een administratieve ruimte, twee afzonderlijke douche- en kleedruimtes en twee toiletten. “Door de plaatsing aan de rand van het terrein verloopt de doorstroming op het park op drukke dagen ook vlotter. Er is ook een nieuwe personeelsparking voorzien aan de ingang”, weet Koen Van Caimere van Ivago. De intercommunale investeerde ook in extra klinkerpaden en de camerabewaking is uitgebreid zodat geen enkele plek meer ongezien blijft in het park. Er komen ook lichtschermen voor boodschappen aan de bezoekers en het aanduiden van de openingsuren. Alles goed voor een investering van 50.000 euro. De hele week vragen de intercommunales extra aandacht en respect voor het personeel tijdens de week van de afvalophalers en recyclageparkwachters.