Nieuwe inbraakpoging in Heusden Sam Ooghe

29 december 2018

17u30 0 Destelbergen Inbrekers hebben deze middag opnieuw geprobeerd om toe te slaan in Heusden. Ze geraakten niet binnen in een woning in de Leenstraat.

De politie kreeg verder nog meldingen binnen over verdachte personen, maar het bleek telkens loos alarm. Verdachte voertuigen of personen moeten wel nog steeds gemeld worden via het nummer 101.

De inbraakpoging is de zoveelste van de voorbije weken in Heusden. In de nacht van woensdag op donderdag alleen al, waren er 9 inbraakpogingen. Ook op kerstavond en kerstdag waren er dieven op de baan.

De politie geeft nog de volgende tips mee:

- Zorg voor goede sloten en scharnieren.

- Hou ramen en deuren gesloten.

- Investeer in een goed alarmsysteem dat dieven kan afschrikken en buren kan verwittigen.

- Sluit je aan bij een Buurt Informatienetwerk (BIN)

- Laat lichten aan staan, zelfs als je niet thuis bent. Zo geeft je de indruk dat er iemand thuis is.