Natuurwinkel GeZondeR helpt klanten gezonder leven Binnenkort ook webshop en workshops gezonde voeding Didier Verbaere

02 februari 2019

17u28 6 Destelbergen In de Tramstraat in Heusden opende delicatessen- en vishandel LUKA nu ook een tweede zaak onder de naam GeZondeR. De natuurwinkel biedt gezonde voeding aan zonder gluten, lactose, suiker, vet, koolhydraten, ei, soja en andere voedingsbestanddelen waar mensen allergisch aan kunnen zijn. Ook biogroenten en brood en natuurlijke frisdranken behoren tot het assortiment.

Vishandel en traiteur LUKA verhuisde vijf jaar geleden naar de huidige locatie in de Tramstraat en werd verder uitgebouwd tot een verswinkel. “Toen al ontstond het idee om ook een natuurwinkel te openen. Gezonde voeding heeft altijd al een rol gespeeld in ons leven. Een gezonde geest in een gezond lichaam is een mooi gezegde, maar niet altijd praktisch haalbaar”, zegt zaakvoerster Kathleen Vermeulen.

“Toen gezondheidsproblemen de kop opstaken, bleek dat diverse allergieën en overgevoeligheden aan de basis lagen. Als je daarover praat, kom je ook heel wat mensen tegen die met dezelfde problemen kampen. Zo leerden we Elien Lapeere kennen, onze huidige winkel verantwoordelijke van GezondeR”, vertelt Kathleen. Samen startten ze eind november de nieuwe zaak op.

“Mijn peter was witloofteler en het ganse jaar door aten wij groentjes en fruit uit zijn tuin en aten we vlees van eigen kweek. Die passie proberen we hier door te geven aan onze klanten”, aldus Kathleen. Elien is afgestudeerd als natuurvoedingsconsulente en volgt een opleiding tot dieetkok. Samen met diverse diëtisten, foodcoaches en natuurvoedingsdeskundigen staat ze de klanten bij met raad en daad.

“Bij GeZondeR vind je kwalitatieve gezonde en natuurlijke producten, met specialisatie in allergie gerichte voedingsproducten. Maar je kan bij ons ook terecht voor biogroentjes en fruit volgens het seizoensaanbod en van lokale bioboeren. We hebben een groot assortiment aan kwaliteit noten, pitten, zaden en diverse mixen en gedroogde vruchten. En ook brood, thee en koffie, wijnen en sappen, frisdranken en waters, kazen, yoghurt, pasta, pizza, vegetarische en vegan producten, voedingssupplementen, etherische oliën, natuurlijke onderhoudsproducten en verzorgingsproducten en interessante lectuur”, somt Elien op. Binnenkort starten ze ook met een online webshop en zijn er workshops en kooksessies gepland rond diverse thema’s. Op 6 maart is er een opendeurdag voorzien. GeZondeR is gevestigd in de Tramstraat 29 in Heusden.