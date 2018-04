Modelautobeurs 18 april 2018

02u53 0

Model Car Collection Friends (MCCF) organiseert op vrijdag 20 april zijn 53ste modelautobeurs in Destelbergen in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum aan Kerkham van 19 tot 23 uur. Liefhebbers vinden er miniatuurauto's, vrachtwagens en motoren in verschillende afmetingen, bouwpakketten, nieuw uitgebrachte of oude modellen. Er zijn ook standen met bekende vintagemodellen zoals Matchbox, Dinky toys en Corgi toys. Alle info op www.mccf.be. (DVL)