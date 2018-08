Meer toezicht rond Damvalleimeer 09 augustus 2018

Het toezicht op het recreatieverbod rond het Damvalleimeer wordt verhoogd. Sinds begin juli is alle contact met het water te mijden. Er geldt ook een visverbod. Dat komt door de aanhoudende hitte en droogte, waardoor het meer verontreinigd is met schadelijke bacteriën. Toch worden er nog steeds inbreuken gepleegd - er zouden zelfs recreanten zwemmen. Er werden ondertussen al 21 dode watervogels uit het meer gehaald. Al is dat wellicht een onderschatting van het werkelijke aantal slachtoffers. (OSG/VDS)