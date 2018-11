Laureate Koningin Elisabethwedstrijd zingt aperitiefconcert Didier Verbaere

28 november 2018

15u00 0

Kunst- en Cultuurkring Rond de Damvallei uit Destelbergen organiseert op zondag 9 december om 11 uur een aperitiefconcert met sopraan Charlotte Wajnberg. Zij is laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang in 2018 en won de publieksprijs van Klara en Canvas. Ze wordt begeleid op piano door haar echtgenoot Aaron Wajnberg. Ze brengen werken van Gustav Mahler, Alban Berg, Joseph Marx en Hugo Wolf. Aansluitend is er een uitgebreid en culinair diner voorzien. Tickets voor concert en aperitief kosten 20 euro. Wil je mee aan tafel schuiven dan betaal je 60 euro. Reserveren kan online via reservatie@kcrd.be of telefonisch op 0475/83.91.40. Inschrijving definitief na overschrijving op BE56 8901 4406 0488. Het aperitiefconcert vindt plaats in de Papageno Art Gallery aan de Kerkkouterrede 9 in Destelbergen. Je kan er ook nog de werken van de retrospectieve tentoonstelling van Willy Bosschem bezichtigen. Het volledige menu en info op www.kcrd.be.