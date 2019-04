KTV Elck ’t Syne vzw speelt ‘prikkelende’ voorstelling met bijzondere cast

Destelbergen

Toneelvereniging Elck ’t Syne uit Destelbergen brengt in mei een opvoering met mensen met en zonder beperking. ‘Het turbulente liefdesleven van de cactus’ wordt een zinnenprikkelende voorstelling met live muziek, zang en dans. Meegenieten van dit spektakel kan tijdens de weekends van 18 en 19 mei en 25 en 26 mei, telkens om 18 uur in GC Berghine in Destelbergen. Reserveren kan nu reeds via www.elcktsyne.be