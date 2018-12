Kinderen hebben eigen boom om in te klimmen in Destelbergen Didier Verbaere

12 december 2018

Achter de bibliotheek van Destelbergen in het Natuur Educatief Centrum (NES) werd een klimboom aangeplant. De boom is een schenking van het Groen- en Natuurbeschermingscomité Destelbergen (GNBC). De vereniging was sinds 1972 actief maar zette haar werking dit jaar stop en schenkt haar reserves van 1428 euro aan de educatieve werking van de gemeente. Die kochten er de boom mee.

“Dankzij zulke schenkingen kunnen wij natuureducatie verderzetten in onze gemeente. We danken dan ook Jan Deheegher en het voltallige bestuur van GNBC voor hun jarenlange engagement. Deze klimboom in het NES is een blijvende herinnering aan hun inzet”, zegt Elsie Sierens (Open Vld), schepen van leefmilieu. “Kinderen kunnen er vanaf volgende zomer naar hartenlust in klimmen en ravotten”.