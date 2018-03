Kijk uit voor superflitser in vuilnisbak 30 maart 2018

De politiezone Rhode en Schelde heeft een flitscamera die onder andere vermomd kan worden als een zwarte vuilnisbak. Chauffeurs kunnen dus maar beter extra voorzichtig zijn. De nieuwe flitscamera kan over zes rijstroken heen voertuigen controleren in beide rijrichtingen en werkt bovendien zonder zichtbare flits. "We hadden tot nu toe enkel de vaste camera's en een flitser die op een politievoertuig bevestigd kon worden, maar die konden we niet overal opstellen", klinkt het bij de politie. "Het nieuwe toestel kan overal op een statief geplaatst worden. Of vermomd als zwarte vuilnisbak natuurlijk." Onder andere de Gentse politie gebruikt al langer een NK7. Zo'n camera kost 54.000 euro. (WSG)