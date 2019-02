Juliette (83) staat al 50 jaar achter de toog van café Hul in Destelbergen Didier Verbaere

28 februari 2019

17u42 0 Destelbergen Juliette Kersse (83) staat vrijdag exacte vijftig jaar achter de toog van haar Café Hul in Destelbergen. Maar aan stoppen denkt ze nog lang niet. “Het is plezant om onder de mensen te zijn”, zegt de kranige waardin van het volkscafé op de Dendermondsesteenweg.

Juliette is geboren en getogen in Destelbergen. “In het huis dat paalde aan de brouwerij Haeck in Destelbergen”, zegt Juliette. “Mijn grootouders hebben 60 jaar lang café Tramhalte opengehouden. Ik heb er een groot deel van mijn jeugd doorgebracht en leerde er mijn eerste man kennen”.

Ze huwde met Walter Raman en in 1958, enkele maanden na haar huwelijk, opende ze een viswinkel op Eenbeekeinde, op amper honderd meter van haar huidige café. Maar als kleindochter van een café, kriebelde het om ook de stap in de horeca te zetten. In 1969 nam ze café Biljart over. De gemeente kende toen een florisant uitgangsleven want haar kroeg was één van de 14 cafés in de straat. Ze veranderde de naam in Café Hul, genoemd naar de vroegere brouwer Hul uit Merelbeke en naar een café waar ze zelf jaren klant was geweest.

Een halve eeuw pintjes tappen

Haar man overleed in 1990 maar vandaag, 50 jaar later, tapt ze er nog steeds pintjes. “Veel mensen komen af en toe eens kijken of ik nog niet gestopt ben”, lacht ze. “In die vijftig jaar heb ik amper vijf man buitengezet. Vaste klanten zijn echte vrienden geworden en natuurlijk moet je als cafébazin veel aanhoren en verdragen, maar de volgende morgen ben ik alles al vergeten. Luisteren en af en toe eens een goeie raad geven en als er discussie is, gewoon zeggen waar het op staat”, klinkt het.

Van de veertien dorpscafés in Eenbeekeinde schieten er amper nog drie over. Ze zag de buurt en de gemeente snel veranderen maar de sfeer en de tijd is in haar Café Hul gewoon blijven stilstaan. De kaart- en de spaarvereniging komen er nog steeds bijeen. Enkel de biljart verdween toen ze in 1973 het interieur eens veranderde. Haar klanten waren buren en werknemers van de Buurtspoorwegen (nu De Lijn), Drukkerij Het Volk en andere bedrijven uit de buurt.

Toen haar oudste zoon Wim, huidig eerste schepen in Destelbergen, begon te voetballen, werd in het café ook een supportersclub opgericht voor de jeugd opgericht. Voormalig schepen Roland Kerckaert werd er voorzitter. Het was ook de start van het Paastornooi van FC Destelbergen en de vele jaren uitwisseling tussen FC Destelbergen en RSV Dauborn uit Duitsland. Juliette volgde alle wedstrijden van haar zoon.

Vandaag krijgt ze veel hulp van haar zonen Wim en Jo. En ook de klanten zorgen voor haar boodschappen. “Het is soms lastig op mijn leeftijd. Maar ik ben te graag onder de mensen. En als het ’s avonds laat wordt, dan slaap ik gewoon uit tot 10 uur”, lacht ze.