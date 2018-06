Jo Benna bezingt Heusden tijdens verkiezingscampagne 25 juni 2018

Het is Joël Pringels (CD&V), beter bekend als de Vlaamse charmezanger Jo Benna, menens in zijn race naar de burgemeesterssjerp van Destelbergen.





In volle verkiezingscampagne bracht hij vorige week zijn nieuwste nummer 'Mijn Heusden' uit. Alle inwoners van Heusden kregen het cd'tje gratis in de brievenbus. Of het een echte hit zal worden moet nog blijken, maar dat hij zijn hart verloren heeft aan de Destelbergse deelgemeente is zonneklaar. Op Facebook waren de reacties dan ook erg divers. Sommige échte Heusdenaren konden zich perfect met het lied vereenzelvigen, anderen vonden het dan weer bijzonder grappig. (JEW)