Infoavond na inbraakgolf 15 mei 2018

03u11 0

De politie en de gemeente Destelbergen organiseren naar aanleiding van de recente inbraakgolf een infoavond rond inbraakpreventie. "We merken dat er in het eerste trimester veel inbraken en pogingen gebeurden in de regio", zegt commissaris Eric Vandeputte van de zone Rhode & Schelde. "Het is belangrijk dat mensen bij verdacht gedrag meteen het noodnummer 101 bellen. Inbraakpreventie is onze taak, maar vertrekt bij de burger. De daders zoeken ramen en deuren aan de zij- of achterkant van de woning. Ze forceren die of slaan de ruit in. Grendels of sloten kunnen dat voorkomen." Infoavond op dinsdag 22 mei om 19 uur in zaal De Kollebloem, Leenstraat 18. (OSG)