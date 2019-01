Inbrekers op pad in de Bommels Sam Ooghe

14 januari 2019

22u18 0 Destelbergen Onbekenden hebben vanavond geprobeerd om in te breken in een woning in Mareldongen, een doodlopende straat in de Bommels.

Dat wordt bevestigd door de persverantwoordelijke van de politiezone Rhode-Schelde. Wellicht werden de inbrekers op heterdaad betrapt en gingen ze lopen. Volgens de beschikbare informatie gaat het om één feit, en is er vooralsnog niemand opgepakt. Er is een zoekactie aan de gang. Door de inbraakpoging werd het lokale BIN-netwerk geactiveerd.

De inbraakpoging is de zoveelste in een lange rij van de voorbije weken in Heusden. Vooral eind december vielen heel wat inbraken en pogingen te noteren.