Inbrekers kasteel van camping naar cel 03 maart 2018

Twee mannen die in november 2016 ingebroken hebben in een bewoond kasteel in Destelbergen, zijn veroordeeld tot twee en drie jaar gevangenisstraf. Het duo woont in een camping in Wallonië en kwam volgens het parket naar Destelbergen, speciaal om toe te slaan in het kasteel. "De dieven waren goed voorbereid. Ze droegen zwarte kledij, hadden zaklampen bij, een schroevendraaier, walkie-talkies om te communiceren met de chauffeur..." Ze geraakten binnen, maar het alarm ging af. De conciërge kon de mannen ophouden en de politie was snel ter plaatse om ze in te rekenen. Ze hadden al juwelen en geld gestolen. De buit is ondertussen terug bij de eigenaars. De chauffeur kon ontkomen. (OSG)