Inbrekers aangehouden na ongeval 03 juli 2018

Twee jonge Fransen van 21 en 24 jaar werden gisteren door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden voor een inbraak in een woning in Laarne zondagochtend. Om 5.45 uur werden de bewoners van een woning aan de Groenstraat wakker tijdens de inbraak en betrapten het duo. Zij sloegen op de vlucht met hun voertuig maar botsen even verder in Destelbergen tegen een woning. Daarna zetten ze hun vlucht te voet verder maar ze werden snel door een ploeg van de Politie zone Wetteren-Laarne-Wichelen gevat. Of de twee, zonder gekende woonplaats in ons land, in aanmerking komen voor andere feiten wordt verder onderzocht. (DVL)