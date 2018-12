Inbrekers aan het werk in Heusden: meerdere politiezones én speurhonden gaan op zoek, maar kunnen daders niet vatten Sam Ooghe

01 december 2018

23u30 0 Destelbergen Inbrekers hebben vrijdagavond in meerdere woningen met wisselend succes proberen in te breken in Heusden. Ondanks een zoekactie van de politie, werd vooralsnog niemand opgepakt.

Bewoners in de buurt van de Vossenstraat en in de buurt van de Steenvoordestraat kregen de inbrekers over de vloer. Ze werden in een van de woningen op heterdaad betrapt en namen de vlucht. De politie van Rhode-Schelde reageerde snel met een grote zoekactie, in samenwerking met andere politiezones. Er werden onder meer speurhonden ingezet. Het BIN-netwerk werd opgestart. Toch konden de daders ontsnappen. Het lijkt niet toevallig dat ze kozen voor wijken in de buurt van de R4, een aantrekkelijke vluchtroute.

Volgens de politie boden ook buurtbewoners zich spontaan aan om de inbrekers te zoeken, maar dat was geen goed idee. “Nog meer mensen op straat, betekent minder duidelijkheid over wie verdacht is en wie niet”, aldus de PZ Rhode-Schelde. Wel werd een verdacht voertuig opgemerkt. Met die info kan de lokale recherche aan het werk.