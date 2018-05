Inbreker op dak 23 mei 2018

Dieven hebben vrijdagnacht geprobeerd om in te breken in een woning in de Moerenakker in Heusden. De bewoner hoorde hoe iemand op het dak liep. De inbreker geraakte uiteindelijk niet binnen, maar richtte wel wat schade aan. (JEW)