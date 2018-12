In Destelbergen beleven sporters meer Didier Verbaere

12 december 2018

Destelbergen werd door Sport Vlaanderen beloond als #sportersbelevenmeer gemeente. Destelbergen voldeed aan de 7 criteria voor de titel. Die moeten inwoners aanzetten om meer te bewegen of te sporten. Het gaat om het inrichten van sportactiviteiten, het delen van foto’s op sociale media, initiatieven om gezinnen aan het sporten te krijgen en de promotie van de Maand van de sportclub, van sport op school of in de natuur en op het werk. Destelbergen kreeg ook een extra prijs met een waardebon van 750 euro voor de aankoop van sportmateriaal voor de organisatie van ‘leren fietsen met kleuters’, een sportieve grootoudernamiddag tijdens het ridders en prinsessenkamp.