Immo Carine Audenaert wordt kantoor van Axel Lenaerts Didier Verbaere

28 maart 2019

13u22 0

Makelaar Axel Lenaerts en Immo Carine Audenaert uit Destelbergen slaan de handen in elkaar. Het kantoor in

Destelbergen wordt het 4de kantoor van de vastgoedmakelaar uit Gent. “Carine Audenaert zal voortaan samen met Pieterjan Spruyt het dagelijkse management voeren in ons nieuwe kantoor in Destelbergen. Wij blijven de klanten met dezelfde gastvrijheid en vakkundigheid bedienen als voorheen”, klinkt het bij Lenaerts.