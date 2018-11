Iljo Keisse is Sportman van het jaar in Destelbergen Life Time achievement award voor Freddy De Kerpel Didier Verbaere

30 november 2018

22u15 0 Destelbergen In Destelbergen werden vrijdagavond de Sporttrofeeën 2018 bekend gemaakt.

Aan het begin van de avond werd wielrenner Iljo Keisse meteen gehuldigd als Sportman van het jaar. De renner van de blauwe wielerbrigade van Quick Step is één van de leidende figuren in het Wolfpack van Patrick Lefevre en won zopas nog zijn 7de Zesdaagse in Gent. “Ik zou graag doorgaan tot mijn 40ste en zolang het kopje meewilt”, lacht de bijna 36-jarige wielrenner. Na zijn actieve carrière ziet Iljo zichzelf liefst als begeleider van jonge renners. “Mijn zonen voetballen en zwemmen maar als ze coureur willen worden, ga ik ze niet tegenhouden”, aldus de Sportman van het jaar in Destelbergen. Griet Hoet werd Sportvrouw van 2018.

Individuele prestaties en beste ploegen

Er waren heel veel mooie individuele prestaties in Provinciale, Vlaamse, nationale en internationale competities. Zo werd Tilde De Vriendt provinciaal kampioen verspringen bij de jeugd. Op Vlaams niveau waren er medailles voor een rits streetdancers van Dans Revolution. Nationaal waren er onder meer titels voor atleet Guust Van Autreve (KAAG) en voor motorcrosser Ryan Dult. Internationaal scheerden Griet Hoet en Anneleen Monsieur hoge toppen in het para-cycling. En ook Noémie Lammertyn behaalde internationaal succes in de acrobatische gymnastiek. Belofte van het jaar is Belgisch kampioen motorcross Ryan Dult in de categorie 85cc. Griet Hoet is ook Sportvrouw van het jaar.

Lifetime Achievement Award

Bokser Freddy De Kerpel (70) ontving de Lifetime Achievement Award. Niet alleen voor zijn succesvolle carrière maar ook voor de inspanningen die hij nog steeds levert om mensen aan het bewegen te zetten. Freddy stond in zijn carrière in de top 10 van de wereld en versloeg heel wat nationale kampioenen. “Destelbergen heeft een uitzonderlijk aanbod aan sporters. Wereldtop. Het is een grote eer om hier opnieuw te mogen wonen tussen al die sportmannen”, aldus De Kerpel. Basketspeelster Ellen De Stoop en Noémie Lammertyn kregen de Award voor hun hele en net beëindigde sportcarrière.

Sportploegen

Destelbergen kent ook heel wat succesvolle ploegen. Er waren afgelopen jaar titels en trofeeën voor PC Mistral (50+ petanque), Interclub ploeg Stax Atletiek, jeugdvoetbal ploegen van FC Destelbergen, tennissers van TC Rasco en in het basket en turnen. Ook dansers van iDancity en Dance Revolution vielen in de prijzen. Sportploeg van het jaar is Rasco Dames. Zij werden Belgisch Kampioen Tennis in 1ste nationale.

Sportverdienste

Uit dankbaarheid voor hun inspanningen bij een sportclub werden ook drie mensen bedacht met de Trofee voor Sportverdienste. Christophe Colet voor zijn deelname aan de 3-daagse Ortler Mountain Challenge ten voordele van onderzoek naar ALS. Remi Depoorter krijgt de trofee voor zijn tomeloze inzet bij Dansschool Dance Revolution en als bestuurslid van de sportraad. En ook Frank Heirman die reeds 20 jaar peter is van de mountainbike routes in de gemeente.

Trofee Yves De Lausnay

Ellen De Jonge van Turnclub Athena krijgt de Trofee Yves De Lausnay. Ter nagedachtenis van de in 2016 overleden schepen De Lausnay. Hij werd uitgereikt door zijn partner Mieke. De Trofee wordt uitgereikt aan een verdienstelijke coach. Ellen zet zich mateloos in voor haar club. Op 15 december is er ook Sportyves, een sportieve familiedag ten voordele van de Warmste Week.