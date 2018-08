Heusdenkoers strikt Elia Viviani DIDIER VERBAERE

13 augustus 2018

17u11 0

De organisatoren van de Heusdenkoers hebben op de valreep nog een topper aan hun deelnemerslijst van het 'Officiële Wereldkampioenschap van Kermiskoersen' kunnen toevoegen. Iljo Keisse brengt op 14 augustus zijn Quick Step-ploegmaat Elia Viviani mee. "We zijn altijd op zoek naar goede renners en via Iljo konden we deze Italiaanse sprintbom strikken", zegt secretaris Bart Clauwaert. Elia Viviani streed afgelopen zondag nog mee tijdens de wegrit van het EK. In 2016 werd hij olympisch kampioen Omnium in Rio. Voor zijn ploeg Quick Step won hij eerder dit jaar de Ronde van Dubai en vier ritten in de Giro. Hij werd ook Italiaans kampioen. Heusdenkoers wordt vanaf 14 uur beslecht op een gesloten parcours over 23 rondjes.