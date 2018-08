Heusden Koers verandert naam naar Grote Prijs Willy Hamerlinck 07 augustus 2018

02u31 0

Heusden Koers, het officieuze wereldkampioenschap van de kermiskoersen, heet voortaan de Grote Prijs Willy Hamerlinck. De kermiskoers op dinsdag 14 augustus wordt genoemd naar haar 85-jarige ere-voorzitter. "We willen niet wachten tot na zijn dood om hem te eren voor al zijn verdiensten. Onder zijn impuls groeide onze wedstrijd uit tot wat hij vandaag is met een nationale uitstraling", vertelt Bart Clauwaert, secretaris van de organiserende sportclub Klaver 7. Op 11 augustus wordt in Heusden voor de tweede maal een dameskoers en een G-koers gereden. De 69ste wedstrijd voor elites wordt op 14 augustus beslecht via 23 rondjes over een parcours van 7,3 kilometer. "Blikvanger wordt Jan Bakelants (Ag2R). Maar ook Iljo Keisse, Cofidis renners Dimitri Claeys en Michaël Van Staeyen, Enzo Wouters van Lotto (3de plaats in 2017) en Otto Vergaerde (Topsport Vlaanderen) bevestigden hun deelname". Titelverdediger Kenny Dehaes zal waarschijnlijk niet aan de start komen. Die start wordt gegeven om 14 uur door afscheidnemend burgemeester Marc De Pauw.





Alle informatie vind je op www.heusdenkoers.be.





(DVL)