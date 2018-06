Haenhout viert kermis 27 juni 2018

Dit weekend viert de wijk Haenhout de jaarlijkse kermis. Het feest begint op vrijdagavond met een optreden van Enjoy. Op zaterdag is er een eetfestijn, maar de hoogtepunten vallen op zondag. Dan is er het schlagerfestijn met Salim Seghers, Danny Fabry en Paul Severs. Er is ook de tradiitionele grote hespenworp en de kindernamiddag, met clown en pannenkoeken. Info op www.haenhout.be. (OSG)