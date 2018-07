Grootscheepse zoekactie na vondst kleren 27 juli 2018

De politie en brandweer hebben gisterenmiddag met man en macht gezocht naar een mogelijke drenkeling in de Schelde tussen Melle en Heusden. Langs de oever lagen er kleren, een zonnebril en een drinkbeker met ijs. Dat was voor de politie en de brandweer toch wel wat bizar en daarom werden de grote middelen ingezet. Eerst speurde de brandweer met een boot de Schelde af op zoek naar een drenkeling. De helikopter van de federale politie vloog erna met een infraroodcamera over de Schelde van Melle tot Heusden, terwijl de politie de Scheldedijk afreed. De helikopter veroorzaakte in Melle trouwens wat paniek. Verschillende mensen vroegen in Facebookgroepen zich af wat er aan de hand was. Uiteindelijk gaf de gemeente Melle met een officieel statement tekst en uitleg. Rond 13 uur werd de zoekactie uiteindelijk stop gezet.





De eigenaar van de kleren werd niet teruggevonden. Zijn spullen kan hij wel nog ophalen op het commissariaat. (JEW/DVL)





