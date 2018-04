Gepensioneerde landbouwer verpletterd onder graafmachine 05 april 2018

02u53 0 Destelbergen Een gepensioneerde landbouwer is dinsdagavond om het leven gekomen bij een tragisch ongeval op zijn weide aan de Scheldetragel. Robert Cornelis belandde onder zijn graafmachine en overleed ter plaatse.

"Robert had de hele namiddag met zijn dochter op het veld gewerkt", zegt Liliane Linder, die naast de weide woont. "Zij vertrok rond 17 uur en Robert zou later volgen. Maar omdat hij niet naar huis kwam, is zijn vrouw naar de Scheldetragel gekomen. Zij trof uiteindelijk haar man onder de graafmachine aan." De hulpdiensten kwamen rond 20 uur ter plaatse. Met luchtkussens kregen ze de graafmachine, die makkelijk tussen de 1.000 en 3.000 kilogram weegt, omhoog. Voor Robert kon jammer genoeg geen hulp meer baten.





Met hart en ziel

Het parket stuurde geen deskundige ter plaatse. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de kraan kantelde, hoe de man onder het gevaarte kwam en hoelang het duurde vooraleer iemand het ongeval had gezien. Robert Cornelis is in Heusden een bekende landbouwer. Zo bewerkte hij ruim veertig jaar de akkers langs de Schelde en ruimde hij ook de beer bij talloze Heusdenaren. Zijn dochter nam het beerruimingsbedrijf na zijn pensioen over. Het land bewerken bleef hij met hart en ziel doen. "Robert was zo'n lieve en vriendelijke man", gaat Liliane verder. "Ik vrees dat mijn kleinzoon Simon er het hart van in zal zijn. Als klein jongetje mocht hij altijd met Robert meerijden met de tractor wanneer hij het land aan het bewerken was." (JEW)