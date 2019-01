Gemeenteraad Destelbergen van start Didier Verbaere

04 januari 2019

In Destelbergen heeft uittredend burgemeester Marc De Pauw (Open Vld) tijdens de installatieraad het hamertje van de voorzitter doorgegeven aan Ben D’Haene. De Pauw wordt opgevolgd door burgemeester Elsie Sierens. Open Vld en N-VA vormen er de nieuwe meerderheid met acht en zes raadsleden. In de oppositie zetelen Sp.a (drie raadsleden), kartelpartner Groen met twee vertegenwoordigers en Henriëtte Scheire voor Vlaams Belang.

Ook de leden van het bijzonder comité van de sociale dienst legden de eed af. Eva Rombaut (N-VA) is voorzitter en vijfde schepen in de gemeente. Thomas Ringele, Celien Vanmoerkerke, Ben D’Haene, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Raymond Roels, Carine Plovie en Ivan Stevens zijn de effectieve leden. En Destelbergen stuurt Emmanuel Anciaux, Carolien Ongena, Etienne Balcaen, Jacques Bouckaert en Eveline Hoste naar de politieraad. Het schepencollege is samengesteld uit Wim Raman (N-VA), Filip Demeyer en Michaël Vercruyssen (Open Vld) en Renaat De Sutter (N-VA).