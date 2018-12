Gemeentebestuur Destelbergen absoluut tegen plannen exploitatie Damslootmeer Bouwbedrijf wil 1,2 miljoen ton zand dumpen aan Damslootmeer in Destelbergen Didier Verbaere

26 december 2018

18u11 0 Destelbergen Het gemeentebestuur van Destelbergen is absoluut tegen de Het gemeentebestuur van Destelbergen is absoluut tegen de plannen van het aannemingsbedrijf Aertssen uit Stabroek om 1,2 miljoen ton aarde te storten in het gebied van het Damvalleimeer in Heusden. Ze hebben een negatief advies verstuurd naar de Provincie.

“Wij zijn absoluut tegen de plannen van het bedrijf en hebben een lijvige nota van onze stedenbouwkundige en ruimtelijke ambtenaren opgesteld met een negatief advies”, reageert afscheidnemend schepen Raymond Luyckx (CD&V). “Het contract zou zorgen voor enorme schade aan onze wegen en zou meer dan 10 jaar overlast betekenen. Om maar te zwijgen van de onveiligheid. Het bedrijf wil het meer 10 meter ophogen met aarde. Ook over de afkomst van de al dan niet vervuilde grond, heb je absoluut geen controle over. Als gemeente hebben we daar ook niks mee te winnen. Het is enkel voor de zeilclub als het aannemersbedrijf een winstgevende zaak. Als de Provincie dit goedkeurt, gaan we zeker in beroep”, zegt Raymond.

Het aannemersbedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor het ontdiepen van het meer en de aanleg van twee tussentijdse opslagplaatsen voor grond. In werkelijkheid wil de firma, een wereldspeler in grondverzet, er 750.000 kubieke meter aarde of 1,2 miljoen ton dumpen. En dit over een periode van 10 tot 15 jaar. Dat betekent dat er dagelijks 1 vrachtwagen om de 1,5 minuut door de gemeente moet. Er loopt een openbaar onderzoek tot 19 januari. De omwonenden kregen ondertussen een aangetekend schrijven van het bedrijf over het lopende openbare onderzoek en protesteren nu reeds massaal op de sociale media.