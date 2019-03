Fotoclub Pangea richt lenzen op België Didier Verbaere

04 maart 2019

11u17 3

Beleven. Dat is het thema van de jaarlijkse expositie van Fotoclub Pangea op 23 en 24 maart in De Kollebloem aan de Leenstraat 18 in Destelbergen. Het gaat om een selectie van beelden die allemaal in België werden gemaakt. Jaarlijks wordt één lid in de kijker gezet. Deze keer is dat Ann Backx van Wetteren-ten-Ede. De club geeft voor het eerst ook een fotoboek met gedichten van Geert De Kockere uit. Dat is te koop aan 17 euro. De expo is vrij te bezoeken op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.