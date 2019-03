Fluomars voor klimaat én voor verkeersveiligheid in Pius-X Didier Verbaere

01 maart 2019



Met een fluomars brachten de leerlingen en de oudervereniging van de Pius-X school het klimaat en de verkeersveiligheid onder de aandacht. Want rond beide thema’s wordt al jaren gewerkt op de school. Veiligheid en gezondheid van de kinderen staan centraal. Met de kleurrijke mars benadrukken de kinderen de zichtbaarheid in het verkeer.

“We moedigen als school al lang aan om de fluo-hesjes aan te doen en zo zichtbaarder te zijn”, aldus meester Sam van het team verkeer van de school. “Maar we hechten ook een groot belang aan de verbetering van de luchtkwaliteit en we willen het mogelijk maken dat zo veel mogelijk kinderen en ouders met de fiets of te voet naar school kunnen komen,” vult Celien Vanmoerkerke van de werkgroep mobiliteit van de school aan.

“Dat directie, leerkrachten, kinderen en oudervereniging de handen in elkaar slaan en hun stem laten horen geeft het belang aan dat wij als school hechten aan een gezonde leefomgeving”, zegt ook directrice Dominique Pincket. De mars werd afgesloten met klimaatliedjes op het grasveld voor de school.