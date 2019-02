Fitnesscentrum wordt ‘The Place to be’ in Destelbergen Theater over zien en gezien worden Didier Verbaere

17u07 0 Destelbergen Locatietheater Victoria Deluxe brengt haar nieuwste productie ‘The Place to be’ in Sports & Health Center Fit Out Destelbergen. Ongewoon theater op een ongewone plaats over zien en gezien worden. Tussen de spieren en het zweet.

In oktober 2018 rekruteerde Victoria Deluxe een twintigtal spelers via open audities. Sommigen hebben theaterervaring, anderen stonden nog nooit eerder op een podium. Sommigen hebben de fitnessmicrobe al lang te pakken, anderen helemaal niet. “Spelers en makers begonnen samen intensief te sporten in Fit Out. Ze stelden voor zichzelf een streefdoel op en bepaalden op basis daarvan de intensiteit van hun trainingen. Door samen te sporten, doelen te delen en vele kleedkamer gesprekken te voeren, groeiden de verschillende spelers langzaamaan uit tot een goed gesmeerde groep”, vertelt Agnes De Maeseneir van Victoria Deluxe.

Sinds het najaar van 2018 trekken Dominique Willaert en Maiada Aboud (Palestina) minstens twee keer per week naar Sports and Health club Fit Out in Destelbergen, met een grote, superdiverse groep spelers. Maiada Aboud is een Palestijnse performance artieste uit Haifa. Ze studeerde Performing Arts in de UK en woont en werkt afwisselend in Londen (UK) en Israël/Palestina. In haar werk onderzoekt ze hoe sociale en religieuze structuren met elkaar interageren en het individu beïnvloeden.

“In het fitnesscentrum testen we de bijzondere dynamieken tussen sportende mensen, machines en spiegels. Ze stellen de orde en ongeschreven codes van de mini-maatschappij die een fitnesscentrum is, op de proef. “Weinig plekken in de stad waar zoveel verschillende mensen elkaar zo dicht op de huid komen als in een fitnesscentrum. Hoe uiteenlopend hun levens en achtergronden ook zijn, dit willen ze allemaal: een andere versie van zichzelf in de spiegel zien. Strakker, sterker, mooier, gezonder, beter”, zegt artistiek leider Dominique Willaert. “Ze zoeken heel bewust hun eigen fysieke en mentale grenzen op, om meer te weten te komen over de verhouding tot hun lijf en tot beweging. Uit deze sportieve experimenten puren makers en spelers samen een theatervoorstelling op locatie. Over zien en gezien worden, over bewegen en stilstaan, over lijf en leden, over je deel van een groep voelen en er tegelijkertijd buiten staan.”

“In het begin van het stuk speel ik een persoon die zich verloren voelt tussen al die machines, die niet weet hoe ze te gebruiken. Zo voelde ik me ook bij het start van het project. Ik kwam al naar Fit-Out voor de groepslessen dans en yoga, niet voor de gym of fitnesstoestellen. Mij interesseert het niet om spieren te kweken. Ik ben vooral op zoek om opnieuw verbinding te maken met mezelf. Who am I?”, zegt acteur Mo

Voorstellingen elke zaterdag en zondag in maart vanaf 9 maart en telkens om 20 uur in de Damvalleistraat in Destelbergen. Tickets en info via reservatie@victoriadeluxe.be en op 09/324.80.26