Expo 200 jaar Harmonie in Heusden Didier Verbaere

01 april 2019

15u39 0 Destelbergen De Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden viert haar 200ste verjaardag en is daarmee de de oudste vereniging van de gemeente. Er werd voor hen zelfs een speciaal subsidiereglement gestemd in de gemeenteraad. Want verenigingen konden voordien slecht rekenen op steun bij bij elk 25ste jubileum tot 175 jaar.

Met de leuze “vzw KOGH, daar zit muziek in. En die móet eruit!,” startte de harmonie haar feestjaar met een spetterend concert in de Heilig-Kruiskerk van Heusden. Naast de harmonie waren ook de Melodische Drumband en het gemengd koor “Cantoremus” van de partij. Daarnaast was er een uitvoering van J.S. Bach in samenspel met het kerkorgel. Voorzitter Johan de Schietere de Lophem werd in de bloemen gezet voor zijn 25 jaar actief voorzitterschap.

In de kerk loopt tot 7 april nog een expositie over de geschiedenis van de Harmonie. Die staat ook beschreven in het jaarboek van De Heemkundige Kring “De Oost-Oudburg”. De expo omvat oude foto’s, kasten met oude instrumenten, souvenirs van talrijke optredens, herinneringsmedailles van 1840 tot enkele jaren terug en foto’s van voormalige dirigenten en voorzitters. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

Groepen krijgen, na afspraak, ook op andere dagen een rondleiding. Tijdens die geleide rondleidingen, geven muzikanten van de harmonie demonstraties en uitleg over muziekinstrumenten en blaastechnieken. Daarna verhuist de tentoonstelling naar WZC Kouterhof in de Kouterlaan van 9 april tot 29 april. In augustus staat de tentoonstelling opgesteld in GeMuDes, het “Gemeentelijk Museum van Destelbergen”, onder het gemeentehuis. Reservaties en info bij secretaris Luc Vandenbruaene via 0471/93.11.33 of via secretaris@kogh.be