Experiment met milieuvriendelijk asfalt

14 november 2018

De Kerkham krijgt binnenkort, als eerste weg in Destelbergen, een nieuwe toplaag in lagetemperatuurasfalt. Aannemer Stadsbader, aangesteld voor alle asfalteringswerken in de gemeente, stelde zelf voor om dit stukje weg tussen de Bergenmeersstraat en de Reinaertweg, met dit soort asfalt aan te pakken als experiment. Hij doet dit kosteloos en staat garant voor de kwaliteit. “Dit soort asfalt is milieuvriendelijker dan gewoon asfalt. De productie van gewoon asfalt verbruikt veel energie en stoot veel CO2 uit. Deze asfalt wordt geproduceerd aan een temperatuur van slechts 120 tot 130 graden in plaats van 160 tot 190 graden waardoor de uitstoot van CO2 tot 40 procent daalt. Het asfalt is even goed van kwaliteit, maar wel iets duurder”, aldus de aannemer. Als na evaluatie blijkt dat de kwaliteit niet voldoet, zal hij de baan op eigen kosten herstellen of vervangen.