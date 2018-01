Eveline Hoste krijgt plaatsje bij Open Vld 02u52 0

Eveline Hoste (36) krijgt een plaatsje op de Open Vld-lijst in Destelbergen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De presentratrice en voormalig Miss Belgian Beauty uit 2001 is nu vastgoedmakelaar. Op haar Instagram kondigde ze eerder al aan dat 2018 haar jaar zou worden vol dromen en verrassingen. Een stap in de politiek is alvast één van die verrassingen. Huidig burgemeester Marc De Pauw kondigde eerder zijn politiek pensioen aan. Lijsttrekker voor de liberalen wordt Elsie Sierens. Naast Hoste zijn ook Mieke Mertens, weduwe van voormalig schepen Yves De Lausnay, Jo Raes, voorzitter UNIZO Destelbergen-Heusden en zaakvoerder advocatenkantoor, meervoudig kampioen veldlopen Erik De Beck, Chantal Tycke van de gelijknamige dansschool en horeca-uitbater Marc Van Bouchaute nieuwkomers op de lijst. (DVL)