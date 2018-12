Enthousiasme groot voor Techniekacademie Destelbergen Didier Verbaere

12 december 2018

In zaal Berghine in Destelbergen ontvingen 31 kinderen van het 5de en 6de leerjaar hun diploma van de allereerste Techniekacademie in de gemeente. Dat is een initiatief om kinderen warm te maken voor technologie en techniek.

In wekelijkse lessen op woensdagnamiddag werden ze uitgedaagd om problemen op te lossen in 6 projecten. Er werd een robot gebouwd en geprogrammeerd, een voederhuisje en mysteriebox gebouwd, lampen geschakeld, snoepjes en een nachtklokje gemaakt en chemie testjes gedaan. Alle 31 deelnemers slaagden in hun opdrachten en het enthousiasme voor volgend jaar is nu reeds groot in Destelbergen. In Oost- en West-Vlaanderen namen reeds 1440 kinderen deel in 40 gemeentes.